Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe mesaisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı.

Oktay, 2021 bütçe teklifini Plan ve Bütçe Komisyonu'nda anlattı.

Sırada bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların bütçeleri var. Salı günü Komisyonda; Bütçe Kanun Teklifi, Kesin Hesap Kanun teklifi ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak.

Çarşamba günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ele alınacak.

Bütçe teklifinde giderler 1 trilyon 346 milyar 1 milyon lira, gelirler ise 1 trilyon 101 milyar 1 milyon lira.

Bütçede geçen yıllarda olduğu gibi en büyük pay eğitimin. Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren kurumlara 19 milyar 100 milyon lirası yatırım olmak üzere 211 milyar 400 milyon lira kaynak ayrıldı.

Salı günü MHP, CHP ve İyi Parti grupları da olacak. Çarşamba günü ise AK Parti grubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Genel Kurul'da da mesai yoğun olacak. Hobi bahçesi sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemenin görüşmelerine devam edilecek. Teklifle özel ormanlardaki ağaçların izinsiz kesimi yasaklanıyor.

Ayrıca gıdada taklit ve tağşişe cezalar ağırlaştırılacak. Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.