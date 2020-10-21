2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla TBMM Plan ve ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Oktay, “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye’nin bütçesidir" dedi.



Türkiye’nin jeopolitik olarak krizlerin yanı başında olan bir ülke olmasına rağmen dimdik ayakta durduğuna vurgu yapan Oktay, Eylül 2020 itibarıyla COVID-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün kredi ertelemeleri hariç 371,7 milyar liraya ulaştığını belirtti.



"2021 yılı Bütçe ödenekleri 2020 yılına göre yüzde 22,9 artmaktadır"

Oktay, 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 973 milyar 129 milyon lira, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon lira, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerine vurgu yaptı.

Oktay 2021 yılı Bütçe ödeneklerinin 2020 yılına göre yüzde 22,9 arttığını dile getirip bu artışın da yaklaşık 250,7 milyar liraya tekabül ettiğini açıkladı.



Oktay 2021 Merkezi Yönetim Bütçe gelirleri ile ilgili tahminleri ise şöyle sıraladı:



“2020 yılı gerçekleşme tahminine göre yüzde 13,2 artışla 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirlerinin yüzde 16,7 artarak 922 milyar 744 milyon lira, vergi dışı gelirlerin ise 178 milyar 402 milyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir."

Bütçe giderlerinin yüzde 15,7'si eğitime



Oktay yeni bütçede eğitime ayrılan paya dikkat çekerek, “Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yüzde 15,7'sini tek başına eğitime ayırıyoruz" dedi.



