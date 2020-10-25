Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanı Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

İlana göre, "Oruç Reis" gemsinin görevi 4 Kasım'a kadar devam edecek...

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Araştırma gemileri bölgede, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.