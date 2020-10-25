Sosyal medya devlerinin temsilci bildirmesi için zaman daralıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), sosyal ağ sağlayıcılarına tanıdığı süre 2 Kasım'da sona erecek.

Ancak sosyal ağ sağlayıcıları zaman istiyor. Sosyal ağlar 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerini ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sonucunu beklemek istediklerini belirtiyor.

Sağlayıcıların, en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor

"Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların, en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor.

Bu kişinin iletişim bilgilerine, doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

Söz konusu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ceza uygulanacak.

İlk olarak 10 milyon liralık ceza uygulanacak

Sosyal medya yasasına uymayan şirketlere, ilk olarak gelecek ay 10 milyon liralık ceza uygulanacak. Ardından şirketler bu kararında ısrar ederse, aralık ayında 30 milyon liralık bir ceza daha gelecek. Daha sonra ise sosyal medya devlerine Ocak 2021'den sonra reklam yasağı cezası verilecek.

Nisan 2021'de bu sitelerin bant genişliği yüzde 50, Mayıs 2021'de ise yüzde 90 oranında azalacak. Bu da kullanıcıların bu platformlara yüzde 90 oranında daha yavaş ulaşacağı anlamına geliyor.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.