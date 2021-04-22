Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Orgeneral El-Haddad ile makamında görüştü.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bulundu.

Konuk Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Güler ile de görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı.