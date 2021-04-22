Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Orgeneral El-Haddad ile makamında görüştü.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bulundu.
Konuk Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Güler ile de görüştü. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad'ı askeri törenle karşıladı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Elhadad’ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.https://t.co/zLqjxnEMXv#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/r9ZDVOrTSO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Libya Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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