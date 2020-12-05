Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar: Karabağ yerli ve milli silahlarla 44 günde kurtarıldı
Bakan Akar: Azerbaycan, "Tek Vatan Harekatı"nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir’de "İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu.
Akar, "Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı." dedi.
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