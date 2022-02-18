Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Görüşmede, terörle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Etiketler: Hulusi Akar Irak Milli Savunma Bakanlığı
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