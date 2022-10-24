Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki son gelişmeler konusunda karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar İngiltere Ukrayna Milli Savunma Bakanlığı
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