Malatya'daki üs komutanlığında denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.
Malatya'daki üs komutanlığında denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.
Kaynak: AA