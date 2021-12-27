Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ne geçti.

Bakan Akar, burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Sırp üye Milorad Dodik ve Boşnak üye Sefik Dzaferovic ile görüştü.

"Türkiye üzerine düşeni yapar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerine selamlarını ileten Akar'ın, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in istikrar ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladığı, savunma ve güvenlik dahil her türlü iş birliğinin artarak devam ettirilmesi konusunda Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yapmayı sürdüreceğini ifade ettiği belirtildi.

Bununla birlikte Akar tarafından, Türkiye'nin bugüne kadar Bosna Hersek'e her türlü desteği sağladığının, gelecekte de Bosna Hersek halkının layık olduğu huzur ve refah için destek verme konusundaki kararlılığının belirtildiği, içinde bulunulan durum karşısında Türkiye'nin, talep edildiğinde arabuluculuk dahil her konuda sorumluluk almaya hazır olduğunun dile getirildiği öğrenildi.