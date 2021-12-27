Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 26 bini aştı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız." dedi.
Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız. pic.twitter.com/SF5RjklLGJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021
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