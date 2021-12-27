Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BDDK'dan manipülatif paylaşım yapanlara suç duyurusu
[Fotoğraf: AA]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurda yaşanan hareketliliği sosyal medya hesabından manipüle eden 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur."
Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur.— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) December 27, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/CvwvxWUPdJ
Etiketler: BDDK Sosyal Medya Twitter
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