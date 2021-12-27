Savunma, düzensiz göçle mücadele, doğal afetler...

İnsansız hava araçları her konuda Deniz Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gücü. 'Mavi Vatan'ın savunması ise havadan başlıyor.

{ilgili-haber-}

Yerli ve milli İHA'lar 462 bin kilometrekareyi 24 saat izliyor

462 bin kilometrekarelik deniz sahası üzerinde onlarca yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) görev yapıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı İHA'lar bugüne kadar Mavi Vatan üzerinde 31 bin 500 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

İHA'lar 2018 sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi.

Çanakkale, Dalaman ve KKTC'de Geçitkale'ye insansız hava aracı filosu konuşlandırıldı.

Filoda görevli bir askeri yetkili, "Bayraktar TB2 insansız hava aracı karıştırmaya karşı dayanıklı, GPS korumalı kalkış, seyrüsefer/uçuş ve iniş sistemleri ile -54 ila 42 derece sıcaklıkta ve 50 knot üzeri rüzgarda uçuş yapabilme kabiliyetlerine sahiptir. Bu imkan ve kabiliyetleri ile İHA'lar Deniz Kuvvetlerimizin yüzer, uçar, dalar ve tüm unsurlarına yüksek irtifadan destek sağlamaktadır" dedi.

TRT Haber, Deniz Kuvvetleri'nin Çanakkale'deki İHA filosunu görüntüledi

Çanakkale'deki Deniz Kuvvetleri İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı kapılarını TRT Haber'e açtı.

İnsansız hava araçları hangarlardaki bakım çalışmalarının ardından motor çalıştırılmak üzere son hazırlıkları yapılıyor ve ardından uçuşa hazır hale getiriliyor.

İHA'ların gelişmiş optik sistemleri ile elde edilen görüntüler, izleme merkezinde değerlendiriliyor, sudaki birliklerin daha hızlı harekete geçmesini sağlıyor.

Deniz hava vasıtalarının da önemli bir gücü oluşturduğunu belirten askeri yetkili şunları söyledi:

"Gelişen teknolojiler ve çok katmanlı harbin bir sonucu olarak artık tehditler ufuk ötesinden beklenmektedir. Bu şartlar altında, çevre denizlerimizde 365 gün ve 24 saat esasına göre alan hakimiyetimizi sağlayabilmemiz ve olası tehditlere karşı hazırlık seviyemizi en üst seviyede tutabilmemiz için, son teknoloji sistem ve silahlarla donatılmış, yüksek bilgi seviyesine sahip donanımlı personelimiz tarafından kullanılan deniz hava vasıtaları bizim en önemli gücümüzü oluşturmaktadır."

Milli İHA'lar düzensiz göç, orman yangınları ve afetlerde yarar sağladı

Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları yalnız savunmada değil düzensiz göçle mücadelede de önemli rol üstlendi. Ayrıca, bu yıl meydana gelen orman yangınlarında ve doğal afetlerde diğer kuruluşlara yardım sağladı.

Kamera: Mustafa Aydın Gül