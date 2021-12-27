Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Darbeci general Semih Terzi'nin eşi teslim oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi teslim oldu. FETÖ’cü komutanın eşi 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.
Darbeci general Semih Terzi, 15 Temmuz 2016 günü Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Semih Terzi'nin eşi N.T, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan N.T, bugün teslim oldu.
N.T, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Sincan Kapalı Ceza
İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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