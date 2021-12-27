Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile telefonda görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İtalya Sağlık Bakanı Sayın Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık."
İTALYA SAĞLIK BAKANI Sn. Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık. pic.twitter.com/TmTS28o7ec— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca İtalya Sağlık Bakanlığı
Son Haberler
- 17:46
- 18:18
- 17:33
- 17:46
- 17:25
Sıradaki Haber
Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz