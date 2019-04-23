Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Akar, amaçlarının Kılıçdaroğlu'nu sağ salim ayrılmasını sağlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil. Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı.

Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi? Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın', 'terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir."

Kaynak: TRT Haber