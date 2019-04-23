Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/aLL7VQmUnC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber