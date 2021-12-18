Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Savunma Bakanı Abraham Belay ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yapılan görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Nijerya Savunma Bakanı Magashi ile görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Nijerya arasında askeri eğitim ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.