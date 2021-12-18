Söz konusu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizdeki buluşmamızda, Çad Cumhuriyeti’nden gelen Afrikalı bir genç şöyle dedi; 'Daha Adil Bir Dünya için biz varız…'" ifadelerini kullandı.