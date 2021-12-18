Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldi.
Söz konusu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizdeki buluşmamızda, Çad Cumhuriyeti’nden gelen Afrikalı bir genç şöyle dedi; 'Daha Adil Bir Dünya için biz varız…'" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizdeki buluşmamızda, Çad Cumhuriyeti’nden gelen Afrikalı bir genç şöyle dedi;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2021
“Daha Adil Bir Dünya için biz varız…” pic.twitter.com/oQhEWUMe9i
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Afrika
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