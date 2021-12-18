Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun'dan ASELSAN iddialarına tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğini belirtti.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.
Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 18, 2021
ASELSAN’ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulama bakın nasıl çarpıtıldı?
ASELSAN’ın asılsız iddialara cevabı: https://t.co/wiEi07fBF2
ASELSAN’ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı ASELSAN Savunma Sanayii
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