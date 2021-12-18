Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (İOSİD) düzenlenlediği Ticaret geliştirme toplantısına katıldı. Yerli üretimin mihenk taşlarından olan Savunma Sanayii konuşuldu.

"Her türlü hammadde Türkiye'de olmalı"

İsmail Demir toplantıdaki konuşmasında, "Bir üründeki yerli katma değerimizin ne olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz girdilerimizin hemen hemen tamamını yerli yapmakla ilgili bir kararlılık göstereceğiz, her türlü hammadde Türkiye'de olmalı" ifadelerine yer verdi.

"Yerli üretimi seçen şirketlere destek sürecek"

Maliyetlerin aşağı çekilebileceği her türlü hammadde üretmek istediklerini söyleyen Demir, “Savunma Sanayii'nde uyguladığımız yerli üretim, her ne pahasına olursa olsun desteklenecek. Sanayicimizin kullanacağı kalitede, özellikte ve hassasiyette tezgahları ve makinaları yapacak şirketlerimizin de arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Mesleki eğitime önem veriliyor

Savunma Sanayii'ne ara eleman yetiştirme konusu da toplantıda gündeme geldi. Başkan Demir, bu noktada meslek liselerinin önemine değindi:

"Mesleki eğitim konusuna özel olarak eğildik. Bu anlamda işbirliği yapmak için her türlü adımı attık. Savunma sanayi şirketlerimizin birçoğu, belirli liseleri ve yüksekokulları kendi himayelerine aldılar. Staj imkanlarını arttırdılar. Bu konuda özel projeler yapmaya devam edeceğiz."

Toplantıda Savunma Sanayii'nin yerli ve milli ürünleri de sunumlarla anlatıldı.