Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi: 7 terörist etkisiz
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz"
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2021
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/yiiW3JaQ68
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