Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat 5B'nin fırlatılmasını Bakü'de TRT Haber'e değerlendirdi.

TUA Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Bunlar yeni nesil uydular. Bizim eski uydularıma göre kapasiteleri çok daha yüksek, Türkiye'nin haberleşme kapasitesine çok büyük katkısı olacak bir uydu. Aktif uydu sayımız böylece 7'ye ulaşıyor. Bu çok önemli bir sayı, inşallah Türkiye bundan çok istifade edecek ve Türkiye'deki yayınların çok daha geniş coğrafyalara ulaşmasını sağlayacak." dedi.

Türkiye’yi haberleşme alanında ileri noktalara taşıyacak Türksat 5B’de sona gelindi. Uydu yarın ABD’deki üstten uzaya fırlatılacak. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım merak edilenleri @trthaber’de cevapladı.https://t.co/azJP3WeEws pic.twitter.com/u1LAa7qSZP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2021

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a uzay aracı gönderme projesi

Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a insansız uzay aracı gönderme projesine de değindi.

Gönderilecek insansız uzay aracında kullanılacak hibrit motor teknolojisi ile Türkiye'nin önemli bir aşama kaydedeceğini belirten Yıldırım, açıklamalarına şunları ekledi:

"Bu motoru biz uzayda kullanacağız yani aya bizi götürecek motor, bu motot. Bunun hem statik testleri yapıldı hem de kara fırlatma testleri yapıldı. Karadeniz'den Sinop'tan testler gerçekleşti, kademeli olarak yükseldi ve en son uzaya ulaştı. Bu motoru uzayda ateşlediğimiz zaman Türkiye Uzay tarihçesi olan bir roket motoru kazanacak."

Bakü'de "Uzayda gelecek, gelecekte uzay" konferansı

Serdar Hüseyin Yıldırım,Bakü'de Azerbaycan Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Uzayda gelecek, gelecekte uzay" konulu konferansa katıldı.

Uzaya yatırımın lüks değil, ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yıldırım,

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında uzay projelerinde işbirliği için ilk adımın bu hafta atılacağını açıkladı.