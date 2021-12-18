Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uydu Teknolojileri Haftası"nın açılış töreni Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türksat 5B haberleşme uydusunun yarın saat 06.58'de Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini söyledi.

"Türkiye'nin aktif uydu sayısı 8'e yükselecek"

Türksat 5B ile Türkiye'nin aktif uydu sayısının 8'e yükseleceğini aktaran Karaismailoğlu, ürettikleri her projenin, milletin rahatının, konforunun ve yaşam kalitesinin artmasının, yeni istihdam olanaklarına kavuşmasının ve Türkiye'nin köyden kente bütünsel kalkınmasının sağlanması için olduğunu anlattı.

Haberleşmenin yanı sıra kara, demir, deniz ve hava yollarındaki etkin atılımlar sayesinde Türkiye’nin ulaşım ve altyapıda çağ atladığını vurgulayan Karaismailoğlu, ülkenin "uzay vatan"da da söz sahibi olacağını dile getirdi.

"Uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız"

Bakan Karaismailoğlu, "Bugün uzay vatanda söz sahibi olmak için uzaya bir yıl içinde iki uydu fırlatan ülke konumundayız. Uzay vatan için attığımız bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatanda giderek artan bir iddiayla yolumuza devam edeceğiz. Bizim tek derdimiz, ülkemizin altyapısı kadar güçlü bir uydu ve haberleşme ağının da olmasıdır" dedi.

Bu amaçla 7/24 hizmet esasına göre çalıştıklarını, iletişim ve haberleşmede tüm yenilikleri halkın hizmetine sunarak, gençlerin her türlü veriye daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesinin temellerini attıklarını anlatan Karaismailoğlu, gençlerin dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi için haberleşme ve iletişim yatırımlarına hız verdiklerini kaydetti. Karaismailoğlu, "Gelinen aşamada, kendi uydumuzu üretecek bilimsel ve teknik altyapıya ülkemizde erişmiş durumdayız. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi, uydu destekli katma değerli iletişim teknolojilerinde de dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Türkiye kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerini alacak"

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat'ta açıkladığı Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin ayrıntılarının paylaşıldığını hatırlattı.

Uzay alanındaki kurumsal kapasiteye büyük önem verilen programda, roketler, uydular, yer sistemleri ve daha nice modern altyapılar sayesinde Türkiye'nin fikirden fiile geçiş süreçlerinin resmen başladığını belirten Karaismailoğlu, bu süreçte Türksat, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ gibi tüm kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektörle istişare sonucu ortak akılla hareket edildiğini ve Türkiye'nin kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerini alacağını söyledi.

"Ka-Bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacak"

Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin ülkenin uydu ve uzay çalışmalarına ve uydu destekli iletişim potansiyeline önemli katma değerler getireceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türksat 5B, yüksek verimli uydu sınıfı kategorisinde yer alan ve faydalı yük kapasitesi en yüksek uydumuz olacak. Uydumuz, sabit uydu sergisi sınıfı uydularına göre en az 20 kat fazla kapasiteye sahip ve aynı frekans aralığını tekrar kullanma yeteneğiyle kısıtlı frekans aralığından daha yüksek kapasite kullanabilecek. Toplamda 55 gigabitten daha fazla hızla veri iletim kapasitesine sahip olacak. Yeni uydumuzla, mevcut Ka-Bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacak. İletişimin karasal olarak ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz ve karada internet ve iletişim altyapısı, Türksat 5B'nin kapsama alanına giren her yerde kesintisiz olarak sağlanabilecek. Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı artacak. Böylece, gemilerde, uçaklarda karasal altyapının ulaşamadığı dağlarda ya da bir doğal afet yaşanması durumunda kapsama alanına giren herhangi bir yerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uca sağlanabilecek."

"Uydu 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesi sahip"

Türksat AŞ tarafından belirlenen "Yerli Endüstri Katkı Programı"nın Türksat 5B'de de uygulandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Türksat mühendislerinin desteğiyle iki adet haberleşme ekipmanı tasarlanıp ülkemizde üretildi. Bunlar, Türksat 5B uydusunda kullanılacak. Bu sayede ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusuyla gerçekleşiyor. 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip Türksat 5B'de yeni nesil elektrikli itki sistemi yer alıyor" dedi.

Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin, 42 derece doğu yörüngesine 164 gün içinde ulaşacağını, ardından uydunun 1,5 ay yörünge testlerinin devam edeceğini söyledi.

Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik hizmeti de verecek yeni uydunun, bu yörüngelerdeki frekans kullanım haklarını da koruyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, uydu sayesinde Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, 35 yılı aşkın hizmet verecek uydunun, aynı zamanda, denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde de etkin bir biçimde yerini alacağını söyledi.

"Ülkemizin uydu kapsama alanı çok daha genişleyecek"

Bakanlık olarak Türkiye'nin haberleşme ve iletişim alanında devrim niteliğindeki çalışmalarını ve hizmetlerini geliştirerek sürdüreceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin güçlü altyapısı ve üstyapısı sayesinde sahip olduğu en yeni imkanlarla hedeflerine ulaşması, böylece istihdam olanaklarını, rekabetçi gücünü sürdürülebilmesi tek amacımızdır. Bu amaç uğruna, ülkemizde üretilen yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’nın entegrasyon ve testlerine TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde devam ediyoruz. Bu önemli milli projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri, Bakanlığımız ile birlikte, Türksat, TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve CTech firmasının iş birliğindeki çalışmalarla tamamlandı. Artık test aşamasına geçtik. Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Türksat 6A ile Hindistan'ı da içine alan doğu kapsama alanı sayesinde ülkemizin uydu kapsama alanı çok daha genişleyecek."

Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacaklarını belirten Karaismailoğlu, 19 yıl önce verdikleri vaatlerin hepsini yerine getirdiklerini aktardı.

'Yatırımlarımızın önünü kesmeye çalıştılar ama başaramayacaklar'

Karaismailoğlu, bazı kesimlerin bu başarılı projelere imza atan bürokratları ve yatırımcıları tehdit ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yabancı ülkelerin büyükelçilerine mektup yazarak bu projelere engel olacaklarını sandılar. Türlü bahanelerle yatırımlarımızın önünü kesmeye çalıştılar ama bilsinler ki asla başarıya ulaşamayacaklar. Bizim her alanda yerli ve milli hamlelerimiz hız kesmeden devam edecek. Bizim felsefemizde millete hizmet yatar. Sizin şikayet ettikleriniz bizi, bu memleketin yükselişini durduramaz. Biz milletimizle el ele ülkemizin haklarını uzay vatanda da savunmayı sürdüreceğiz. Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı, ana vatan, mavi vatan ve uzay vatandaki varlığıyla bölgesinin en önemli oyun kurucularından olan ülkemiz, ne söylerlerse söylesinler yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek."