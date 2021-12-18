Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.
Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Katar
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