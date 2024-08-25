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TRT Haber 25.08.2024 00:29

Bahçeli'nin “Kudüs Davamız” kitabı çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaleme aldığı “Kudüs Davamız” isimli kitap çıktı. Bahçeli kitabında, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Milliyetçi Hareketin duruşunu ve hedeflerini değerlendirdi.

Bahçeli'nin “Kudüs Davamız” kitabı çıktı

Devlet Bahçeli'nin "Kudüs Davamız" isimli kitabına ilişkin detayları Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir paylaştı.

Özdemir paylaşımında, "İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri 'Kudüs Davamız' isimli kitabı çıktı" ifadelerine yer verdi. 


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