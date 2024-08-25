Bahçeli'nin “Kudüs Davamız” kitabı çıktı

Devlet Bahçeli'nin "Kudüs Davamız" isimli kitabına ilişkin detayları Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir paylaştı.
Özdemir paylaşımında, "İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri 'Kudüs Davamız' isimli kitabı çıktı" ifadelerine yer verdi.
7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudüs Davamız” isimli kitabı çıktı.— İsmail ÖZDEMİR ???????? (@ismailozdemirrr) August 24, 2024
Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve… pic.twitter.com/0PKJ3RAPr1