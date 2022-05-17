MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında milletvekillerine hitap etti.

İsveç ile Finlandiya'nın terör örgütlerine verdiği desteği hatırlatan Bahçeli, iki ülkenin, NATO üyeliğine karşı çıktı.

"Finlandiya ve özellikle İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçeklerdir. Bir yanda elimizi sıkarlarken, diğer yanda sırtımıza hançer vurmalarına seyirci mi kalalım? Terör örgütleriyle silah çatanların, katillere yardım ve yataklık edenlerin sözüne nasıl güvenelim? Finlandiya ile İsveç'in bekleme odasına alınması geldiğimiz bu aşamada akla yatkın en doğru seçenektir."

Bahçeli'nin gündeminde iç politika da vardı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasını değerlendirdi.

"CHP’nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak durumundadır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını da eleştiren Bahçeli şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma. Çık karşımıza "devlete seri katil demek namertliktir" diyecek dirayeti göster."

