Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den, gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için 'sarı' uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağışların parşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Duyuruda ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.