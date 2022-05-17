İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik aldıkları yeni bir kararı paylaşan Soylu, "Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığımızı, geldiği kapasite çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı olması hususunda çalışmalarımızı başlattık. Yani bir seviye daha yükseltiyoruz. Biz bu kapasite yükseltmenin hep faydasını gördük. Siber suçlarda da diğer organizasyonlarda da gördük" bilgisini verdi.

8 ilçede mücadele il seviyesinde yapılacak

Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğubayazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa ilk etapta bu 8 ilçede yapılanma üst düzeye çıkarılıyor.

Kaçakçılık, organize, siber suçlar ve uyuşturucu konularında artık mücadele il seviyesinde yapılacak. Bu ilçelerin operasyonel gücü artırılacak.

Ayrıca mücadele ayrı bir daire başkanlığı çatısı altında sürecek.

[Fotoğraf: AA]

Soylu'dan iş birliği çağrısı

Soylu, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konusunda Avrupa ülkelerine, "Batı'yı kış uykusunda uyandırmak mümkün değil" eleştirisinde bulundu.

İş birliği çağrısı da yapan Soylu şunları söyledi:

"Terör ile mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, kaçakçılık veya göçmen kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası iş birliği ve koordinasyon toplantıları yapalım ve bunlar gerçekten elle tutulur operasyonel sonuç versin."