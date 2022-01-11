MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, konuşmasında, PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının derhal kaldırılmasını istedi.

"HDP Diyarbakır milletvekili olan bir kadının nasıl karanlık münasebet kurduğu deşifre olmuştur. Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir. Terörist sevdalıları meclis koridorlarındadır."

"TBMM'de terörist istemiyoruz"

"Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, terör kamplarında ideolojik ve silah eğitimi alacaklar, sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ezberlerini utanmadan sıkılmadan arka arkaya sıralayacaklar. Bu ne kepazeliktir bu ne pişkinliktir bu ne pervasızlıktır biz TBMM'de terörist istemiyoruz."