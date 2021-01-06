MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un darbe imalarına tepki gösterdi.

'Düşünce ve kanaatleri sakıncalı, sorunludur'

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Sayın İlker Başbuğ’un, 4 Ocak 2021’de Cumhuriyet Gazetesi’nde neşredilen düşünce ve kanaatleri her zaviyeden sakıncalı, her cepheden sorunludur.

Bu şahsın mantık hataları, kafa karışıklığı ileri düzeydedir."

"Yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır"

Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır. Buna tahammül edemeyenlerin şanslarını fazla zorlamamaları, anarjist projelere kapılmamaları hassaten tavsiyemdir. Boğaziçi Üniversitesi’ne meşru ve hukuken geçerli bir rektör atamasını gerekçe olarak gösterip Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir."

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