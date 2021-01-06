Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'ye eski kimlikle gidilemeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, KKTC'ye gidecek Türk vatandaşları eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış yapamayacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşların yeni tip kimlik kartı ile ülkeden çıkması zorunlu tutuldu.
Yeni kural, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra uygulanmaya başlanacak.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü KKTC
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