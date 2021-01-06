4 yılda 1708 FETÖ'cü Edirne sınırında yakalandı
Edirne Valiliği sınırda yakalanan terör örgütü üyeleriyle ilgili rapor hazırladı. 2020'de 399'u FETÖ bağlantılı 545 terör örgütü üyesi sınırda yakalandı. 4 yılda bölgede yakalanan FETÖ üyesi şüpheli sayısı 1708'i buldu.
Edirne Valiliği'nin hazırladığı hudut birliklerinin faaliyetlerine ilişkin rapora TRT Haber ulaştı.
2016-2019 arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen bin 309 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.
FETÖ üyeleri göçmenlerin arasına karışıyor
FETÖ üyelerinin düzensiz göçmenlerinarasına karışıp Yunanistan ve Avrupa ülkelerine kaçma girişimine geçit verilmedi.
2020'de 399 FETÖ üyesi şüpheli sınırda yakalandı. 4 yılda 1708 FETÖ şüphelisi yakalandı.
2017 yılında 352, 2018'de 511, 2019'da ise 466 FETÖ şüphelisi sınır hattında yakalandı.
Diğer örgütler
Sınırda son 4 yılda farklı terör örgütlerine üye oldukları belirlenen 466 şüpheli yakalandı.
399 FETÖ’cü kaçamadan yakalandı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021
Edirne Valiliğinin sınırda yakalanan terör örgütü mensuplarıyla ilgili hazırladığı rapora @trthaber ulaştı. pic.twitter.com/NtzJmw8Yim