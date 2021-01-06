Edirne Valiliği'nin hazırladığı hudut birliklerinin faaliyetlerine ilişkin rapora TRT Haber ulaştı.

2016-2019 arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu belirlenen bin 309 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ üyeleri göçmenlerin arasına karışıyor

FETÖ üyelerinin düzensiz göçmenlerinarasına karışıp Yunanistan ve Avrupa ülkelerine kaçma girişimine geçit verilmedi.

2020'de 399 FETÖ üyesi şüpheli sınırda yakalandı. 4 yılda 1708 FETÖ şüphelisi yakalandı.

2017 yılında 352, 2018'de 511, 2019'da ise 466 FETÖ şüphelisi sınır hattında yakalandı.

Diğer örgütler

Sınırda son 4 yılda farklı terör örgütlerine üye oldukları belirlenen 466 şüpheli yakalandı.