Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücade sınırlarımız içinde ve ötesinde sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelere sızma ve saldırı girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/IVvRfiZTZd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2021
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