Terörle mücade sınırlarımız içinde ve ötesinde sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelere sızma ve saldırı girişimi bir kez daha önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.