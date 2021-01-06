Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ASEAN Ankara Grubu" büyükelçilerine hitap etti.

'Girişimin amacı Asya ile yeniden daha güçlü bağlanmak'

Bakan Çavuşoğlu, 2019'da Yeniden Asya girişiminin ilan edildiğini hatırlatarak,bu girişimin amacının Türkiye'ye yeni bir konum arayışı değil, Asya ile yeniden daha güçlü bağlanmak olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

'Yeni büyükelçilik açtığımız ülkelerle ticaretimiz yüzde 27 artmış'

Ekonomi, kültür, turizm, sağlık ve ulaşım...

Türkiye, Asya ile bağlarını her konuda yeniden güçlendiriyor.

Çavuşoğlu, yeni açılan büyükelçiliklerin veya o ülkelerin Türkiye'deki büyükelçiliklerinin karşılıklı ticaretin artmasına önemli katkı sağladığını vurgulayarak," Merkez Bankası'nın yaptığı araştırmada yeni büyükelçilik açtığımız ülkelerle ticaretimiz ortalama yüzde 27 oranında artmış" dedi.

'ASEAN, Arakan'da barışın sağlanması için çaba sarf ediyor'

Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASEAN sadece ekonomi değil, savunma, güvenlik gibi alanlarda da faal bir örgüttür. Örneğin ASEAN, Myanmar Arakan'da barış ortamının sağlanması için çaba sarf ediyor. Biz de bu çabaları destekliyoruz."

