MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Başarının limitleri inancımıza bağlıdır. Hedefi olan, bu hedeflere uygun stratejiler geliştiren, hepsinden de mühimi inanan ve inandığı gibi mücadele eden insanlar, takımlar, hatta toplum ve milletler başarıyı her zaman hak etmişlerdir. Başarı bir son değil, bir süreçtir." ifadelerine yer verdi.

A Milli Futbol Takımı’nın Konya’da muazzam bir başarı elde ettiğini, milleti sevince boğduğunu belirten Bahçeli, "2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur." dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa’ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakâr futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum."

"İzlanda'da yaşanan rezaletler tek kelimleyle skandal ötesidir"

A Milli Futbol takımının alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazdığını belirten Bahçeli, bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanların da ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Bahçeli, “İzlanda’da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.” dedi.

"Tam bir kabalık ve komplodur"

İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığının elbette not edildiğini belirten Bahçeli, “A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum."

"İzlanda, spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır"

Bahçeli, "İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır." dedi.

"Rum Yönetiminin tutuklama kararı çıkarması kepazeliktir"

Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulduğunu, kuyusunun kazıldığını, egemenlik haklarına kast edildiğini belirten Bahçeli, "Rum Yönetiminin, Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir"

Kıbrıs Türklerini yok saymanın, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmenin uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye’ye meydan okumak olduğunun altını çizen Bahçeli, Türkiye’nin bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterlilikte olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir." dedi.

"İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz"

23 Haziran İstanbul Büyükşehir seçimlerine az bir süre kaldığını ifade eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir." dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye ucuz ve uçuk soru soranlara, diyorum ki, İstanbul’un her yerindeyiz. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşamayanlar, üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler, hakkımızı teslim edemezler.

İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran’da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır."

Kaynak: TRT Haber