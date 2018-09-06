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Bahçeli: İdlib'e yönelik operasyonlar ağır neticelere davetiye çıkarır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'e yönelik operasyonların ağır neticelere davetiye çıkaracağını söyledi.

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Bahçeli: İdlibe yönelik operasyonlar ağır neticelere davetiye çıkarır

MHP Genel Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonominin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması, siyasi temkin ve tedbir, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır. Türkiye’nin kaybettiği ortamda haksız kazanç peşine düşenler, kar hevesine kapılanlar damgalı işbirlikçilerdir, yeri yurdu olmayan vatansızlardır." dedi.

Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak için pusuya yatmış olan defolu ve fason siyasi zihniyetlere asla fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "İdlib'e yönelik operasyonların Türkiye'nin milli bekasını tehlikeli şekilde yıpratacağı, ağır neticelere davetiye çıkaracağı açıktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, idlib
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