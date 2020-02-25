MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/Fm12P9OFoE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2020

Bahçeli, inandırılıcılığı kalmasa bile İdlib'de çözüm için Soçi mutabakatının uygulanmasını istedi.

"Esed döktüğü kanın bedelini damla damla ödeyecek"

Bahçeli, "Her ne kadar iradesi ve inandırıcılığı kalmamışsa da İdlib'de ateşkes rejiminin sağlanabilmesi çözüm yolların aralanabilmesi Soçi kararlarının tatbikine bağlıdır. Bu şartlar altında Türkiye'nin geri adımı düşünülemeyecektir. Zalim Esad döktüğü kanın bedelini damla damla ödeyecektir." diye konuştu.

Bahçeli'den Rusya'ya eleştiri: Tam bir çelişki

Devlet Bahçeli, Rusya'yı da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Türkiye'ye karşı Suriye'nin arkasında durması, Suriye'yi Türkiye'ye tercihi akla ziyandır, stratejik hesaplarla bile izaha edilemeyecektir. Dahası Putin'in ikili oynaması önde sayın Erdoğan'a sarılırken arkada Esad'a sarılması tam bir çelişkidir. Türkiye ile Rusya strartejik ortak değildir müttefik değildir."