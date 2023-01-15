MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Kızılcahamam'da düzenlenen MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

Bahçeli, "Yedi düvel topuyla, tüfeğiyle, nefretiyle, fitnesiyle, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse de duruşumuzdan milim de olsa taviz vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Altılı masa darmadağındır"

2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Bahçeli, "Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır" şeklinde konuştu.

6 partinin bulunduğu masaya tepki gösterek Bahçeli, "Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: [6’lı masaya] Gelin siz de Türkiye’ye destek verin. Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. https://t.co/37FXs56vjA pic.twitter.com/6irNeCS1go — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2023

6'lı masaya çağrı yapan Bahçeli, "Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini yineledi.

İsveç'te PKK rezaleti

Bahçeli, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefl almasına sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "Hani İsveç, terörle arasına mesafe koyacaktı, teröristlerin meydan okumalarının gereği yapılacaktı. Bu ülkeyle NATO'da nasıl müttefik olacağız" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP olarak bugünden başlamak suretiyle seçim startını veriyor, bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz.https://t.co/37FXs56vjA pic.twitter.com/l7PJXNwmDw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2023

"Seçim startını veriyoruz"

Devlet Bahçeli, 2023 seçim çalışmalarına bugünden itibaren başladıklarını ifade etti.

Bahçeli, "MHP olarak bugünden başlamak suretiyle seçim startını veriyor, bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz" dedi.