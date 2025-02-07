Bahçeli: 6 Şubat'ın izleri olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl önce Türkiye ve Türk milletinin, "Asrın felaketi" olarak tarif ve tanımı yapılan büyük bir yıkıma maruz kaldığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu ardışık depremlerin ülkeyi can evinden vurduğuna dikkati çeken Bahçeli, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallenin depremin ağır tahribatlarıyla sarsıldığını ifade etti.

"6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi"

Bahçeli, acıların hala yüreklerde taşındığı depremde 54 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 107 bin vatandaşın da yaralandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hayaller toprak altında kaldı. Nice umutlar, nice özlemler, nice yaşama sevinç ve hedefleri kesintiye uğradı ve kayboldu. Ancak, 'Orada kimse var mı?' sorusuna refakat eden insanüstü arama-kurtarma çalışmalarıyla soğuğun, karanlığın ve ağır enkazın kalın örtüsü günbegün aralandı ve hatta parçalandı. Hayat ışığı taş, beton ve moloz yıkıntılarıyla kapansa da Türkiye'miz tek yürek olup felaketin yaralarını sarmak için seferber oldu. İstismar, inkar ve iftira mevziisine girip ülkemizin zora girmesini, devletimizin ve hükümetimizin yıpranmasını ve zaafını kollayan insafsız ve vicdansız güruha rağmen 6 Şubat'ın izleri adanmış ve olağanüstü bir mücadeleyle kademe kademe silindi."

Millet devletiyle el ele verdi

6 Şubat depremlerinin kapsam ve kuvvetinin çok şiddetli olduğuna dikkati çeken Bahçeli, Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma kudretinin bundan çok daha diri, zinde ve güçte olduğunu, aziz milletin devletiyle el ele verdiğini kaydetti.

Devlet Bahçeli, enkazdan nemalanmak, felaketten çıkar elde etmek amacıyla yalanla yoldaş olmaktan utanmayanların, gerçekleri saptırmaktan ve karamsarlığı aşılamaktan başka gündemleri bulunmayanların, milli ruhun ayaklanışı karşısında propaganda kaynaklarının kuruduğunu, dedikodu musluklarının kesildiğini ifade etti.

"Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır"

6 Şubat 2023 tarihinden buyana depremden etkilenen illerin yeniden ve hızla inşa edildiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gıpta edilecek bir çalışmayla depremzede vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti yeni yuvalarına kavuştu. İki yılda 201 bin 580 konut, köy evi ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu, yıl sonuna kadar da 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanıp tesliminin sağlanmasıyla toplamda 654 bin 563 konut hedefine inşallah ulaşılmış olacaktır. Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır. Hala bunca hizmeti görmekten kaçınanları, yapılan eserleri hiçe sayanları, verilen emekleri boşa görenleri, dökülen alın terlerini ve ödenen bedelleri hafife alanları ciddiyetsiz, samimiyetsiz, sorumsuz ve art niyetli değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek başlıca vicdani ve insani görevimizdir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, depremde kaybedilen insanlar geri getirilemese bile, onların arkada bıraktığı emanetlerine sahip çıkmanın, deprem bölgesini eskisinden çok daha güvenli, dayanıklı ve güzelliklerle donanmış hale getirmenin haysiyet meselesi olduğuna vurgu yaptı.

"Türkiye'miz deprem kuşağındadır"

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasıyla tekrar nükseden büyük deprem ihtimal ve ihbarlarını dikkate alarak kentsel dönüşümü hızlandırmanın, bu konuda da yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif almalarını temin etmenin acil bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem hayatın ihmal edemeyeceğimiz bir parçasıdır. Hayat ve gelecek projelerini buna müzahir yapmak beka ölçüsünde mecburiyettir. Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul'da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur. Türkiye'miz deprem kuşağındadır. Bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir coğrafi gerçektir. Gerçeklerden kaçarak, gerçeklere gözümüzü kapatarak herhangi bir soruna göğüs germek veya çözüm getirmek söz konusu değildir."

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanı başta olmak üzere ilgili tüm bakanların son iki yılda geceli gündüzlü muhteşem bir mücadele örneği sergilediğini belirterek, bürokratları, milli duyarlılık timsali bir kısım sivil toplum kuruluşunu, bilcümle devlet görevlilerini ve büyük Türk milletini gönülden ve hürmetle tebrik ettiğini belirtti.

6 Şubat depremlerinde hayata veda eden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Rabbim'den niyazım odur ki, ülkemizi ve milletimizi altından kalkılamayacak felaket, musibet, kaza ve belalardan esirgeyip korumasıdır." değerlendirmesini yaptı.