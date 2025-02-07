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TRT Haber 07.02.2025 08:26

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak

AK Parti İstanbul İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Kongrede, il teşkilatının yeni yönetimi belirlenecek.

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak

AK Parti’de il kongreleri süreci devam ediyor. İstanbul'da önce 39 ilçede AK Parti ilçe başkanları ve yönetimleri belirlendi. Şimdi gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi.

Kongre, Zeytinburnu'daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 15.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye katılacak.

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevi Abdullah Özdemir’e devretmesi bekleniyor.

Kabaktepe, tüm İstanbulluları kongreye davet etti

Abdullah Özdemir de yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmalar katarak davaya sahip çıkacaklarını belirtti.  Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür etti.

AK Parti İstanbul İl Kongresi'ne 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongrede 600 delege oy kullanacak.

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