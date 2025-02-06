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TRT Haber 06.02.2025 22:48

Altun, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirmiş olduğu ameliyat sebebiyle geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Altun, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Altun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum."

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