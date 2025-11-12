"Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rüşvetle ihale sistemi" iddiası

İddianamede, suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra kurduğu sistemde, belediye ve iştiraklerinin yapacağı ihalelerde, ihaleyi kazanacak yüklenici firmayı belirledikleri, sözleşme bedelinin en az yüzde 10-12 oranında kendilerine verilecek pay konusunda firmayla önceden anlaşma sağlandığı anlatıldı.

Verilecek payın ihale sözleşme bedeline eklendiği, yüklenici firmaya külfet getirmediği aktarılan iddianamede, her hak ediş̧ döneminde iştirak veya birimden sorumlu kişiye teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın kamu kurum ve kuruluşlarından usulsüz ihale almak maksadıyla kurmuş olduğu suç örgütünün, Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, Avcılar Belediyesi, İBB iştirakleri, İETT ve İsfalt'tan 2019 yıllından sonra 40'tan fazla ihale aldığının tespit edildiği ve suç örgütünün aldığı usulsüz ihaleler hakkında iddianame hazırlandığı hatırlatıldı.

"Suç örgütünün büyümesini ve sürekliliğini sağlamayı hedefledi"

İddianamede, "Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Karabat'ın, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu 'sistemde' yetkin ve emir talimat verebilecek konumda olduğu, özellikle İBB'ye bağlı İETT'de ihale süreçlerine müdahale etme yetkisinin bulunduğu, daha önce mali müşavirlik hizmeti verdiği Remzi Baka'ya ait Ulaşım İç ve Dış Ticaret Şirketinin, İETT'den ihale almasını ve kurumun en büyük müteahhidi olmasını sağladığı ve İBB ile ilçe belediyelerinden ihale alan yüklenici firmalardan para isteme yetkisine haiz olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş̧ olduğu ihale sisteminde siyasi profillerle rüşvet, çıkar ilişkisine girerek sistemin devamlığını ve büyümesini sağladığı aktarılan iddianamede, bu doğrultuda 2019 yılından sonra en fazla ihaleyi İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden aldığı kaydedildi.

İddianamede, Aktaş'ın hedefine ulaşmak için gerek Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütünün içinde, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde söz sahibi kişilerle temas kurarak, bu kişilere verdiği rüşvetlerle ihale sisteminin devamlılığını sağlamaya çalıştığı anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Örneğin Seyhan Belediyesi'nde kurduğu sistem için CHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin'e rüşvet vermiştir. Keza Ekrem İmamoğlu suç örgütü üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'e kullanması için bilabedel araç sağlamış, hediye olarak 100 bin dolar para vermiştir. Benzer şekilde suç örgütü yöneticisi Ertan Yıldız'a İETT ve İsfalt'tan ihale alabilmek, ödemelerini hızlı alabilmek için Burak Korzay aracılığıyla 970 bin dolar rüşvet vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik başta olmak üzere il ve ilçe yönetiminde yetkili kişilere kullanmaları için bilabedel araç tahsis ettiği, bu şekilde Cumhuriyet Halk Partili siyasilere sağladığı maddi menfaatlerle kurmuş̧ olduğu suç örgütünün büyümesini ve sürekliliğini sağlamayı hedeflemiştir."

Suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun, örgüt yöneticileri ve üyelerine belediyeler ile iştiraklere yüklenicilik yapan firmaların sahiplerinden seçim çalışmaları için para toplamaları talimatı verdiği anlatılan iddianamede, bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şüpheli Aziz İhsan Aktaş ile Esenyurt' ta bir otelde görüştüğü ve örgüt elebaşı İmamoğlu'nun talimatını ilettiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu ihale sisteminin devamlılığı için 6 Mart 2024'te şüpheli Ömer Güngör aracılığıyla 5 milyon lira rüşvet parasını Özgür Karabat'ın şoförü şüpheli Sırrı Küçük'e İkitelli'de teslim ettirdiği anlatılan iddianamede, Karabat'ın rüşvete aracılık etme fiilini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Karabat'ın halen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olması ve hakkındaki soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği anlaşıldığından, hakkında yetkisizlik kararı verildiği iddianamede belirtildi.

Üst geçit yapımı için 2 milyon lira rüşvet alınmış

İddianamede, Büyükçekmece'de Gürpınar ve D-100 üzerinde, "First Avenue" isimli konut ve AVM projesine yaya ulaşımını kolaylaştırmak isteyen şüpheli Metin Gül'ün buraya belediyeye hibe şeklinde iki adet üst geçit yapmak istediği ancak kendi girişimleri ile bunu yapamadığı belirtildi.

Şüpheli Gül'ün, şüpheli Fatih Keleş ile irtibata geçerek, yapılacak üst geçitler için yardım istediği, Fatih Keleş'in belediye ve bağlı kuruluşlar ile olan işlemlerin halledilmesi, hızlandırılması konusunda yardım edeceğini, bu iş karşılığında 2 milyon lira istediği aktarılan iddianamede, Keleş'in üst geçitlerin yapım işini şüpheli Adem Soytekin'e verilmesini istediği, şüpheli Gül'ün de bu isteği kabul ettiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Metin Gül ve şüpheli Adem Soytekin arasında iki üst geçidin yapılması konusunda 17 milyon liraya anlaşıldığı. ancak şüpheli Keleş'in alacağı 2 milyon liranın da bu anlaşmaya eklenerek rakamın 19 milyon liraya çıkartıldığı aktarıldı.

Şüpheli Metin Gül'ün ilk ödeme olarak şüpheli Adem Soytekin'e 10 milyon lira değerinde çekler verdiği, şüpheli Adem Soytekin de bu paradan Fatih Keleş'e 2 milyon liralık kısmını ilettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu anlaşmalar ve para transferleri ile birlikte üst geçitlerden Gürpınar Caddesi üzerine yapılacak olan hızlı bir şekilde yapılmış̧. D-100 üzerine yapılacak olan üst geçidin izinlerinde farklı kurumlardan çok sayıda izin gerektiği için süreç uzamış̧ ve bunun neticesinde şüpheli Adem Soytekin ile şüpheli Metin Gül arasındaki anlaşma bozulmuş̧, kalan ödemeler yapılmamıştır. Ancak şüpheliler arasında kurumlar ile olan problemlerin çözümü için Fatih Keleş'e ödenecek 2 milyon lira ödenmiştir. Şüpheli Metin Gül'ün 'First Avenue' isimli konut ve AVM projesine yaya ulaşımının kolaylaştırılması için, ilgili kurumların prosedüre ilişkin engellerini aşmak için şüpheli Fatih Keleş'e 2 milyon lira vermiştir."