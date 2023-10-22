Azerbaycan'da 'Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Türkiye ve Azerbaycan’ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, iş birliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak için icra edilecek “Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı”nın 23 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu.

MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tatbikatta görev alacak F-16 uçaklarının Azerbaycan’a intikal ettiğini bildirirken, görüntülerde, tatbikatın hazırlık süreci ve Türk savaş uçaklarında pilotların Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açtığı anlar yer aldı.