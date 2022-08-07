Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Türkiye'ye geliyor
[Fotograf: AA]
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos'ta Türkiye'de bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8- 9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir" denildi.
Etiketler: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı
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