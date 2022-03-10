Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
Etiketler: İlham Aliyev
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