Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Aliyev'in Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir'di. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. "Stratejik müttefikliğimizi geliştirmek ve güçlendirmek iki ülkenin en yüce vazifesidir." vurgusu yaptı.

5'inci kez Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev'in bir sonraki durağı ise Yenimahalle'deki Haydar Aliyev Parkı oldu. Parkı gezen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, babası Haydar Aliyev'in anıtına da gül bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Beştepe'deki karşılama töreninin ardından iki lider başbaşa görüşmeye geçti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.