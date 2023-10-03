Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinde gözaltına alındı. Arslan polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Arslan savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

RTÜK'ten inceleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ayşenur Arslan'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programında Ankara'da gerçekleşen terör eylemi ile ilgili yorumları nedeniyle kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.