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Gündem
AA 03.10.2023 08:54

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun temellerini atan Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 14. yıl dönümü vesilesiyle, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1992 senesinde 'Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri' olarak başlattığımız süreç, üye ülkelerin sergilediği güçlü irade ve ortak çabaları sayesinde, bugün tam teşekküllü uluslararası bir teşkilata sahip olmamızla neticelenmiştir" ifadesi kullanıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın, üye ülkeler arasında işbirliğinin hızla geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, ulusal kapasitelerin uyumlu hale getirilmesi, küresel planda sorumlu ve duyarlı bir bölgesel aktör olarak barış ve istikrara hizmet etmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Türk dünyasını birlikte daha güçlü kılmak ve Türk işbirliğini geliştirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürecektir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun temellerini atan Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 14. yıl dönümü vesilesiyle, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nün yürekten kutlandığı kaydedildi.

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