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Gündem
TRT Haber 03.10.2023 06:49

Eylül ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak.

Eylül ayı enflasyonu bugün açıklanacak

Bugün, yılın 9. enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94 olarak kaydedilmişti.

Ekonomistlerin beklenti ortalaması yüzde 5

Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

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